Cagliari, mondo del Teatro in lutto: addio all’attore e regista Francesco Origo

Mondo della Cultura in lacrime a Cagliari: addio a Francesco Origo. E’ morto all’età di 62 anni il noto attore e regista. Nato a Casella in Liguria, viveva a Cagliari da circa 30 anni. In città nel 1999 aveva fondato la compagnia teatrale Càjka (“gabbiano”, in russo).

Due anni dopo ha creato l’esperienza dei Teatri di mare: gli attori viaggiavano a bordo di una barca per la realizzazione degli spettacoli. Il primo tour fece tappa in vari porti dell’Isola, poi l’iniziativa si era estesa fino alla Norvegia. Un ricordo di Origo anche sul quotidiano il Secolo XIX. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici sui social network.