Cagliari, molotov su una parete del tribunale: bravata o atto dimostrativo?

Qualcuno si è avvicinato all'ingresso principale del Tribunale e e ha lanciato sul lato destro una bottiglia di birra piena di benzina, poi è fuggito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, le fiamme sono state spente e non si sono propagate. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto. Nella zona ci sono numerose telecamere e sono stati già prelevati i filmati che potrebbero aver ripreso le fasi dell'attentato. Al momento sono sconosciute le ragioni e non è arrivate alle forze dell'ordine alcuna rivendicazione. (l.on)

CAGLIARI. Una bravata o un atto dimostrativo per qualche sentenza non gradita? Su questo stanno indagando i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale a seguito di una bottiglia incendiaria lanciata sulla parete accanto all'ingresso del palazzo di Giustizia di Cagliari. Una piccola porzione del muro di cinta è rimasta annerita, ma nessun danno. L'episodio è avvenuto all'alba di oggi.

