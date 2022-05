CAGLIARI. Una molotov è stata lanciata questa sera contro l'ingresso della sede del comando militare Esercito Sardegna in via Torino a Cagliari, poi contro le pareti sono state lanciate delle «bombe» di vernice rossa e due fumogeni. La bottiglia incendiaria ha annerito la parete, mentre la vernice ha imbrattato anche il portone d'ingresso. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento porto e la polizia con gli specialisti della scientifica che si sta occupando dei rilievi. Questa mattina proprio da via Torino dall'ingresso della sede del Comando Esercito Sardegna era partita la protesta-sciopero di sindacati di base, movimenti antimilitaristi, pensionati e scuola contro l'utilizzo delle armi e le esercitazioni. Il corteo era arrivato fino in porto. La polizia adesso sta lavorando per risalire agli autori dell'attentato incendiario. (ANSA)

Fonte: La Nuova Sardegna

