Cagliari, molestie sessuali e sputi alle studentesse: allarme in piazza d’Armi

Sputi alle ragazze a bordo dell’autobus. E qualche volta si sarebbe masturbato davanti alle giovani. L’allarme lanciato sulla pagina Facebook Spotted Unica: nel mirino un senzatetto (descritto come unb uomo con pochi capelli sul capo, barba lunga sul bianco-grigio e altezza media) che si muove a bordo del bus Ctm tra piazza d’Armi e piazza Yenne. “Ciao a tutti, stamattina alle 13 di fronte al bar Web Café in Piazza d’Armi, un senzatetto dopo non avergli risposto sul bus Ctm, sull’8, ha iniziato a seguire me e la mia amica. Vedendo la situazione ci siamo fermate ma lui ci ha aspettato nascondendosi in un angolo e come siamo passate ci ha sputato addosso, farfugliando qualcosa. Non abbiamo avuto il coraggio di fare nulla perché ci guardava in maniera minacciosa. Altre volte si è masturbato sempre sull’8 davanti a nostre amiche.

Gira sempre in quelle zone e anche in piazza Yenne, spesso prende l’8. State attenti”.

Tra i commenti le testimonianze di alcune ragazze, tutte vittime di episodi analoghi.