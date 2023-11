Cagliari, molestata all'uscita dalla discoteca: "Un uomo incappucciato mi ha toccato le parti intime"

Molestata all’uscita della discoteca, “un uomo incappucciato e vestito tutto di nero dopo averci seguite mi ha toccato in mal modo le parti intime, scappando via e correndo di nuovo verso le discoteche entrando in un campo, guardandoci e seguendoci da dietro i cespugli”. Il racconto shock di una ragazza che avverte: “Non girate mai da sole, se non fossi stata in compagnia delle mie due amiche sarebbe andata peggio”. Ha affidato il racconto di quanto accaduto ieri mattina ai social, un mezzo veloce per diffondere e mettere in guardia altre giovani ragazze. Non è certo che F.S. abbia già esposto denuncia alle forze dell’ordine di quanto accaduto ma non ha esitato, attraverso un post pubblico, su facebook e istagram, a comunicare la grave disavventura.

“ATTENZIONE: stamattina intorno alle sei andando via dalla discoteca e tornando alla macchina, nella via che porta alle scuole (Marconi), un uomo incappucciato e vestito tutto di nero dopo averci seguite mi ha TOCCATO in mal modo le parti intime, scappando via e correndo di nuovo verso le discoteche entrando in un campo, guardandoci e seguendoci da dietro i cespugli. STATE ATTENTE ERA LÌ PER QUELLO. Non girate mai da sole, se non fossi stata in compagnia delle mie due amiche sarebbe andata peggio.

Condividete!” le parole della giovane. La via in questione è precisamente Valerio Pisano.