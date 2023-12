Cagliari, molesta le donne e aggredisce a calci gli agenti: nigeriano arrestato e subito liberato

È stato arrestato e subito liberato un 29enne nigeriano, senzatetto, finito in manette per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo bivaccava da tempo nella galleria che collega viavia Logudoro a via San Lucifero e molte donne hanno denunciato di avere subìto aggressioni e molestie. Gli agenti della polizia locale l’hanno subito rintracciato. I.D. è stato invitato a ritirare le sue masserizie e ad allontanarsi. Lui, però, per tutta risposta ha minacciato, spinto e sferrato calci e pugni ai poliziotti che, a fatica, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo, portandolo subito nella caserma di via Crespellani. Ieri è comparso davanti al giudice: arresto convalidato ma, in attesa del processo, che si terrà a gennaio, è stato rimesso in libertà.