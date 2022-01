Il Poetto sempre più in versione Miami. La spiaggia si arricchisce di nuovi hotel di lusso che ormai spuntano come funghi nella strada pedonalizzata davanti al mare. Ruderi e vecchie case che si trasformano in strutture ricettive. Presto sarà la volta della riqualificazione di villa Ticca, il gioiellino architettonico degli anni ’50 del secolo scorso circondato da un grande parco. Lo stabile della prima fermata del lungomare Poetto, abbandonato da anni, è stato recentemente ceduto a un nuovo proprietario che ha in mente la realizzazione di un albergo. Il progetto, affidato allo studio cagliaritano Mei e Pilia, non è ancora non è stato presentato ed è in fase di definizione. Dovrebbe accogliere una settantina di ospiti, alcuni nelle suite di lusso con vasca idromassaggio e probabilmente avrà anche una piscina e una grande fontana.

L'articolo Cagliari, modello Miami per il Poetto: nuovo hotel di lusso a villa Ticca proviene da Casteddu On line.