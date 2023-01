Un ragazzo africano ferito. Urlava la propria disperazione, ma ha rifiutato l’accompagnamento al pronto soccorso. Cronaca dell’ennesima notte di violenza nel centro storico cittadino. I comitati dei residenti dei vecchi quartieri cagliaritani hanno chiesto un incontro urgente al Prefetto

L’episodio sabato notte. Un ragazzo di colore urlava disperato. Ai residenti che si sono precipitati a soccorrerlo ha dichiarato di essere stato aggredito e ferito, ma si è rifiutato di salire in auto per andare la pronto soccorso.

“Una città senza controllo, quartieri poco sicuri. Il centro è allo sbando e sotto scacco degli avventori che calano in massa dalle periferie”, dichiara Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “i nostri figli crescono e devono essere sicuri di rientrare a casa sani e salvi. Locali che diventano notturni sino all’ultimo alcolico venduto e poi questa marmaglia si riversa in strada e scarica la propria frustrazione sui cittadini inermi”.

