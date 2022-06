Cagliari, “mio figlio pestato dopo la discoteca: è al Brotzu con un trauma cranico”

Riesce a malapena a dire qualche parola, Cristopher Vitali, dal letto del reparto di Neurochirurgia del Brotzu nel quale si trova da stamattina, dopo essere stato aggredito e picchiato dal branco in via Venturi a Cagliari. 22 anni, macellaio, di Assemini, per lui la nottata in una delle discoteche della zona è finita malissimo. È la madre, Lorenza Porcu, 57 anni, a raccontare in esclusiva a Casteddu Online cosa è successo: “L’hanno aggredito mentre stava mettendo l’olio alla sua auto, una Bmw, perché aveva avuto un’avaria. C’erano alcuni ragazzi che stavano litigando, tra loro, e sono andati addosso alla macchina di Cristopher. Mio figlio gli ha detto di andarsene e l’hanno picchiato, in un’area parcheggio vicina a via Venturi. Non so in quanti fossero, so solo che Cristopher è in Neurochirurgia e ha un trauma cranico e mandibola fratturata. Domani lo dimetteranno ma dovrà fare un mese di cure per la riabilitazione. Erano tantissimi ad aver partecipato a quella rissa, sono state le sue sorelle e la fidanzata ad aver chiamato l’ambulanza”. Il giovane macellaio, tra i dolori, ha solo la forza di dire che “non mi interessa, ora, della denuncia”. Il senso sembra essere chiaro: la priorità è riprendersi dal pestaggio. Ed è la madre, che ha già avuto modo di vederlo per qualche minuto, a confermare la volontà di avere giustizia: “Mi sono già informata, mi hanno detto di fare la denuncia direttamente al posto di polizia che c’è dall’ospedale. Vogliamo trovare chi ha ridotto mio figlio così, non è la prima volta che lo picchiano o lo aggrediscono per niente, gli era già capitato tornando da scuola”. Una volta fatta la denuncia, saranno le forze dell’ordine a dover svolgere tutte le indagini utili a risalire agli aggressori.