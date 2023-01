Cagliari, mini guida per la scelta dell'istituto superiore - Sardegna

Per la prima volta, nel mese dedicato all'orientamento scolastico, l'assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Cagliari ha creato una mini-guida per supportare gli studenti e famiglie nella scelta e offrire una panoramica organica e sistematizzata degli istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio.

La guida, fruibile sul sito internet istituzionale nella sezione "Istruzione", si compone dell'elenco dei licei e degli istituti tecnici e professionali. Ogni istituto presenta due elementi cliccabili che rimandano direttamente lo studente o il genitore a una scheda riassuntiva con le informazioni di sintesi, nonché alla pagina web del relativo sito istituzionale dedicata all'orientamento.

"La scelta dell'istituto superiore - spiega l'assessora Marina Adamo - è delicata, ma soprattutto strategica per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. L'intento è quello di favorire una scelta consapevole, guidata dalle loro attitudini e capacità, oltre che dalle loro passioni. Le scuole secondarie di primo grado operano in maniera sistematica con gli Open days per aiutarli nella scelta e questa mini-guida nasce come nuovo supporto operativo di illustrazione dell'offerta educativa presente sul territorio. L'obiettivo finale, in collaborazione con i dirigenti scolastici e la commissione consiliare permanente Pubblica istruzione, è quello di istituzionalizzare delle pratiche di orientamento continuative e condivise focalizzate per ogni ordine e grado".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna