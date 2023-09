Cagliari, minaccia gli agenti che vogliono multare l'amica senza patente a Pirri: 57enne arrestato

È intervenuto in “difesa” di un’amica, bloccata dagli agenti della polizia Locale in via Riva Villasanta a Pirri perché, senza mai avere preso la patente, stava guidando un’auto priva addirittura di copertura assicurativa. Massimo Puggioni, 57 anni, si è subito innervosito e, dopo avere cercato di impedire la compilazione dei verbali da parte degli uomini della pattuglia intervenuta per prima, ha minacciato di prendere a schiaffi i poliziotti e poi, stringendo in una mano una bottiglia, di colpirli. Il fatto movimentato è avvenuto ieri, verso le 8:30. Gli agenti hanno mantenuto il sangue freddo, chiamando in ausilio i colleghi di altre due pattuglie e, con grande professionalità e garantendo la piena sicurezza, l’hanno disarmato e ammanettato. Le accuse sono di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di generalità.

Portato al comando di via Crespellani, su disposizione del pm Gilberto Ganassi è finito direttamente all’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice, Gianluigi Dettori, sentite le parti, ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà Massimo Puggioni, fissando già la data del processo per direttissima.