Cagliari, minaccia e molesta i passanti alla stazione: un uomo fermato e identificato dalla polizia

Ha molestato i passanti alla stazione ferroviaria. Un uomo è stato fermato e identificato dalla polizia. E ora rischia una denuncia. Secondo alcune testimonianze, che però hanno trovato una conferma solo parziale nelle indagini della polizia, ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti di Cagliari un uomo, frequentatore del luogo e noto per vicende analoghe, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, avrebbe minacciato le ragazze del banco informazioni. Allontanato dai presenti, si sarebbe poi diretto verso il treno, minacciando anche altre persone durante il tragitto.

I testimoni parlano anche di un coltello in possesso dell’uomo che avrebbe anche esibito le proprie parti intime, ma non risultano denunce formali presentate. La polizia ha fermato il soggetto e sta decidendo, in queste ore, se formalizzare un deferimento in stato libertà.