Cagliari, minacce di morte ai giornalisti di Casteddu Online: la solidarietà di Assostampa e Fnsi

“Ancora una volta i giornalisti vengono minacciati perché hanno semplicemente fatto il loro lavoro, ossia scrivere una notizia. È accaduto ai colleghi di Casteddu online, che hanno giustamente deciso di presentare una circostanziata denuncia alla Polizia di Stato. L’Associazione della Stampa sarda esprime piena solidarietà ai colleghi di Casteddu online, che non solo non si lasciano spaventare dalle intimidazioni, ma continuano a esercitare il diritto-dovere di svolgere il loro lavoro, nel rispetto di un altro diritto, quello dei cittadini, di essere informati. L’Assostampa è al fianco dei colleghi, fiduciosa che le forze dell’ordine e quindi l’autorità giudiziaria individueranno il responsabile delle minacce. È singolare che l’autore o gli autori di queste minacce pensino che non dovranno risponderne. Il sindacato dei giornalisti sosterrà i colleghi minacciati contro ogni possibile tentativo di intimidazione venga loro rivolto”. È il messaggio dell’Assostampa sarda, attraverso la sua presidente Simonetta Selloni, rimbalzato anche dalla Fnsi, in seguito alla denuncia per le minacce ricevute per aver pubblicato la notizia dello sgombero del gazebo del caddozzone di via Dante a Cagliari