Cagliari-Milan, prezzi dei biglietti alle stelle: da 120 a 180 euro per la sfida col Diavolo

Distinti centrali 120 euro, tribuna blu 150, tribuna rossa 180. Per gli under 18 rispettivamente 80, 100 e 120 euro. Sono i prezzi per assistere alla sfida tra Cagliari e Milan. Alle stelle per la politica messa in atto dalla società di privilegiare gli abbonati. La partita si giocherà mercoledì 27 settembre alle 18.30 alla Unipol Domus. I rossoblù di mister Ranieri scenderanno in campo contro il Milan di Leao e Giroud, nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato.

I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati da domani alle ore 10 nei canali di vendita online TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate e da lunedì 25, presso il ticket service di piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20), salvo disponibilità posti.

I settori disponibili sono Distinti Centrali, Tribuna Rossa e Blu: previste tariffe scontate per gli Under 18 sino a esaurimento posti.