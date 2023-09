Cagliari-Milan 1-3, rossoblù ultimi in classifica: ancora disastro Radunovic

Il Cagliari perde ancora, contro il Milan finisce 3-1 per i rossoneri in una gara dove non è bastato il guizzo, al 28esimo, di Zito Luvumbo, autore di un grandissimo gol: l’angolano ha sfruttato al meglio un passaggio di Nandez e ha tirato una sassata di sinistro imparabile per il portiere rossonero. Chi invece ha commesso una nuova papera è l’estremo difensore dei sardi, Radunovic: il serbo si lascia scivolare la palla dalle mani e Okafor insacca, lasciando il sapore bellissimo del vantaggio per il Cagliari per appena undici minuti.