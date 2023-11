Cagliari, migliaia in piazza per scioperare con Landini: "Subito stipendi e pensioni più alti"

A Cagliari è il giorno dello sciopero generale, in migliaia sono arrivati da tutta la Sardegna: “Il Governo Meloni non può pensare di creare più lavoro con contratto a termine o voucher. Chiediamo subito stipendi e pensioni più alte, la manovra economica che vogliono approvare è totalmente sbagliata”, spiegano gli organizzatori della manifestazione. Presenti professori, infermieri, operai e, soprattutto, pensionati. Il corteo arriverà in piazza del Carmine e lì parlerà anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.