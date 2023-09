Cagliari, mette due scaffali in strada per le cassette di frutta: multa da 2mila euro all'ortofrutta di via Tommaseo

Duemila euro di multa per la frutta e la verdura sul marciapiede senza permesso. La linea dura dell’amministrazione non colpisce soltanto i tavolini della movida. Nel mirino anche i market. Come quello della ditta “Ella”, società titolare di un negozio di vicinato del settore alimentare di via Tommaseo. Aveva posizionato in strada due scaffali metallici, muniti di ruote, utilizzati per esporre merci poste in vendita (frutta e verdura) contenute in cassette di plastica, per una superficie totale di 1,50 metri quadri. Al market è stata contestata l’occupazione senza titolo e la chiusura dell’attività per 4 giorni. Ma i titolari hanno optato per la conversione del provvedimento in sanzione. E hanno così accettato di pagare 2mila euro di multa: la prima rata da 500 euro è già stata versata.

Nel mirino dell’amministrazione anche Indian Ingrosso, un negozio di merce indiana, sorpreso dalla municipale il 22 luglio scorso mentre occupava il suolo ed il soprassuolo davanti al negozio con espositori per abiti appesi con catene, un altro per cartoline, altri 3 per calamite souvenirs e un espositore per ombrelloni da mare per una superficie totale di 1,8 metri quadri, il tutto in difformità rispetto alla concessione che prevedeva un’occupazione di 0,31 metri quadri per l’impiego di un espositore per abiti e uno per cartoline. Non potrà esporre merce all’esterno dal 15 settembre al 20 settembre 2023 compresi.