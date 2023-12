Cagliari, mercati comunali e ambulanti: prorogate tutte le concessioni in scadenza

Il Comune di Cagliari ha prorogato tutte le concessioni in essere all’interno dei mercati Civici comunali e del commercio ambulante. Come è noto in conseguenza della cosiddetta direttiva “Bolkestein” tutte le concessioni pubbliche sarebbero dovute decadere il 31 dicembre 2023.

L’amministrazione comunale di Cagliari già dal mese di maggio si è attivata per indire i bandi per gli operatori del commercio su area pubblica. Gran parte di questi bandi sono prossimi alla conclusione e all’affidamento delle nuove concessioni agli operatori economici.

Al fine di salvaguardare il tessuto economico locale garantendo sia i livelli occupazionali del territorio, sia i servizi ai cittadini che si avvalgono delle attività commerciali capillarmente diffuse in città nelle poche settimane che mancano alla conclusione delle procedure, si è reso dunque necessario effettuare alcune proroghe brevi grazie alle quali gli operatori potranno proseguire la loro attività nelle consuete postazioni.

Le concessioni dei mercati coperti di Is Bingias, via Quirra, Sant’Elia e Santa Chiara e quelle dei mercati dei fiori vicino ai cimiteri dei sono state prorogate fino al 31 Marzo. Entro quelle date saranno rilasciate le nuove concessioni.

Va rilevato che, dai primi dati disponibili sui bandi, emerge che gli uscenti che hanno presentato domanda continueranno senza difficoltà la loro attività professionale nei consueti posteggi.

La proroga al 31 Marzo viene disposta, ancora, per tutti gli operatori del mercato di San Benedetto, compresi gli ambulanti, che in questo modo vedono tutelato il loro diritto ad accedere al mercato provvisorio di Piazza Nazzari e tenere attivi i propri titoli professionali.

Proroga più lunga, invece, è quella concessa agli operatori del Cavalluccio Marino, dei mercati scoperti attorno ai mercati di Is Bingias e Via Quirra, e per i titolari degli altri posteggi isolati in giro per la città. Il termine è fissato per il 30 Giugno, data entro la quale si ipotizza di adeguare il piano delle aree per il commercio su area pubblica e portare a termine le relative procedure.

“Esprimo grande soddisfazione – il commento dell’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia – per il lavoro svolto, che mette in sicurezza i posti di lavoro del settore e i servizi ai cittadini.

“Un particolare ringraziamento- ha precisato il Sindaco Paolo Truzzu – deve essere fatto ai comitati dei mercati ed alle associazioni di categoria per il grande spirito di collaborazione, ed agli uffici comunali, che in questi mesi hanno lavorato per questo risultato”.