Cagliari, mega yacht e hotel di lusso per i re del mare: "Tanti posti di lavoro"

Una struttura moderna, che richiama nella forma la vela di una barca per ospitare i re del mare. Il mega progetto da 34 milioni è realtà, l’autorità portuale di Cagliari dice si alla proposta-progetto di project financing per la nautica da diporto nel porto di Cagliari. Via libera a centro servizi esclusivo, mega yacht e nuove aree verdi e pedonali lungo il waterfront, in campo la associazione temporanea di imprese Marina di Porto Rotondo. Se tutto va bene, i lavori saranno terminati entro due anni, come previsto più di una volta dal presidente dell’Authority Massimo Deiana. Un lungomare che diventa sempre più esclusivo e dedicato agli armatori con il portafoglio bello gonfio, tutto tra il molo Sanità e Sant’Agostino di Cagliari.

Chi arriva dal mare potrà trovare spazio anche se avrà una barca lunga ottanta metri, insomma un approdo sicuro e controllato per i giganti del mare, con un nuovo terminal passeggeri dotato addirittura di ambulatori, negozi e mini ristoranti e locali food. Senza dimenticare Spa e piscina panoramica.

Ancora: 11 ormeggi per imbarcazioni tra 30 e 40 metri. Altri 15 punti, per navi da diporto dai 20 sino agli 80 metri, verranno sistemati lungo la Calata Sant’Agostino attraverso la traslazione dell’attuale attracco dei traghetti di circa 190 metri. Per tutto lo spazio pubblico circostante, il progetto riconferma la razionalizzazione delle aree verdi e pedonali (QUI la notizia: https://www.castedduonline.it/cagliari-mega-yacht-e-nuove-aree-verdi-e-pedonali-lungo-il-waterfront-del-porto/ ).

“Oggi possiamo finalmente ufficializzare il nome del soggetto che, tra qualche mese e per i prossimi tre anni, metterà in atto la tanto attesa trasformazione radicale nel cuore pulsante del lungomare cagliaritano”, spiega Massimo Deiana. “L’iniziativa dell’Associazione temporanea di imprese guidata dalla Marina di Porto Rotondo, alla quale va il miglior augurio di proficuo lavoro, sono certo saprà creare nuovi e pregevoli spazi dedicati alla fruizione turistico-ricreativa, consentendo l’approdo di imbarcazioni e mega yacht direttamente nel cuore della città. Il nuovo waterfront sarà, quindi, dedicato a servizi di eccellenza ai passeggeri e allo staff di bordo, offrirà sicuramente tante opportunità lavorative per la comunità, in sinergia con polo della cantieristica al porto canale che, con il completamento previsto tra qualche mese, con l’enorme potenziale attrattivo per le imprese del settore, diventerà il volano della nautica da diporto nel Sud Sardegna”.

Fonte: Casteddu on line