Cagliari, maxi rissa tra giovani alla Marina: volano calci, pugni e bottigliate

Ennesima notte di folle malamovida nel rione cagliaritano della Marina. Un gruppo di giovani, una decina almeno da quanto si vede in un video realizzato da uno dei ristoratori della zona, si sono affrontati tra via Barcellona e via Sicilia poco dopo le ventidue. Colpi, calci, pugni e bottigliate: all’improvviso un ragazzo si scaglia contro un altro giovane, di spalle, e gli rompe una bottiglia di vetro sulla testa. Poi qualcuno finisce per terra, e giù altre botte. Tutto sotto gli sguardi terrorizzati dei titolari dei locali food, che si sono barricati dentro le attività temendo il peggio. Poi, quando uno dei protagonisti della maxi rissa urla “polizia” tutti fuggono. E, infatti, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

E ristoratori e residenti sono sempre più esasperati: “Siamo stanchi di fare dichiarazioni. La cosa triste è che sindaco, prefetto e questore conoscono la situazione di pericolosità e criticità”, dice Sandra Orrú, presidentessa di Apriamo le finestre alla Marina. Che ricorda e conferma quanto già detto durante la riunione dei quattro rioni storici: “Siamo ostaggi di sbandati e delinquenti”. Pericoli e situazioni di caos che avvolgono tutto il rione portuale: “E la via Sant’Eulalia è completamente al buio”.