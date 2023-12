Cagliari, maxi discarica davanti al cantiere di via Roma: "Non bastavano i disagi, ora anche la spazzatura"

Una maxi discarica di rifiuti davanti al cantiere di via Roma. Attacca su Facebook il capogruppo del Pd Fabrizio Marcello: “Via Roma è la sua discarica. Beh non bastavano i disagi dei cantieri. Non bastava la congestione del traffico, che di fatto sta paralizzando la città. Non bastavano le oltre 1000 transenne che tappezzano la città. Non bastava la stangata sulle attività produttive, tra ricorsi al Tar e quant’altro. Non bastava la stangata sulla Tari. Non bastavano le polemiche sul Capodanno. Altro deve combinare questo sindaco con l’ amministrazione di centrodestra”.

Altre foto pubblicate sui social nei giorni scorsi hanno immortalato cumuli importanti di spazzatura in piazza Medaglia Miracolosa e in via Bosco Cappuccio.