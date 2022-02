Cagliari, mastelli distrutti dal fuoco in via Carpaccio: “Paghiamo case e rate ma dove sono le telecamere?”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Sul marciapiede i segni di bruciato sono ancora ben visibili. Non è stato sicuramente un piacevole risveglio, quello degli abitanti di via Carpaccio a Cagliari, nel rione di Mulinu Becciu. Qualcuno ha dato alle fiamme alcuni maxi mastelli condominiali, e le abitazioni non hanno subìto danni solo perchè, prima delle mura, c’è un ampio giardino. Ma l’esasperazione dei residenti, ormai, ha quasi toccato il limite. Una di loro, Francesca P., ha scritto un’email alla nostra redazione con tanto di foto in allegato: “Non è la prima volta che in via Carpaccio, che confina con due parchetti non chiusi, si verificano episodi del genere. Stamattina è successo questo, una goccia nell’oceano”, denuncia la residente. E proprio quella “goccia nell’oceano” fa capire che situazioni simili siano avvenute anche in passato, nel rione periferico e popolare di Mulinu Becciu. E, ovviamente, viene tirato in ballo il Comune.“Non è normale vivere e pagare case e rate e non avere un controllo, o una sicurezza” magari con quelle “telecamere” già “installate in tutta Cagliari, se non è possibile fare altro”.