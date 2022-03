Cagliari, martellate contro la vetrina del ristorante in via Santa Gilla: “La zona pullula di sbandati”

Il vetro ha retto, “perchè è antiproiettile”, ma andrà comunque cambiato. Tentato furto, nella notte, al ristorante Sa Quarta Regia, in via Santa Gilla a Cagliari. A denunciare il fatto è lo stesso titolare del locale, Tony Frau, che spiega di aver già fatto regolare denuncia ai carabinieri. In mattinata, all’arrivo in ristorante, ha scoperto il fattaccio: “Hanno preso la vetrata della porta d’ingresso a martellate, per fortuna ha resistito. Dentro non c’erano soldi, ma vini costosi e tanto cibo”. Insomma, i malviventi avrebbero sicuramente fatto incetta, anche, di prodotti che avrebbero potuto rivendere. Tentare la spaccata non è stato difficile: “La serranda era abbassata, certo, ma non era chiusa a chiave”, riconosce Frau. “Da ora in poi la chiuderò sempre, purtroppo non ho telecamere di sorveglianza”. L’amarezza è tanta: Frau, come tanti altri ristoratori, si sta ancora cercando di riprendere dopo i due anni della pandemia.

E, sul suo Facebook, posta le foto nella sezione delle “storie” che ben mostrano la tentata spaccata e, con un filo di sarcasmo, commenta: “Ci siete rimasti molto male?”. Chiaro il riferimento ai delinquenti che non sono riusciti ad abbattere la vetrata: “Però qui nella zona ci sono troppi sbandati, più controlli di sicuro non guasterebbero”.