Cagliari, Marracini: “Il boom dei contagi? Colpa dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia”

Il boom dei contagi? Colpa dei festeggiamenti per la vittori della Nazionale agli Europei. Non ha dubbi Sergio Marracini, direttore del Covid Hospital cagliaritano e con lui il team (coi primari Caddori e Sechi) in prima fila nella al Covid in città.

“E’ scientificamente dimostrato che la variante Delta s diffonde molto più velocemente”, ha dichiarato Marracini in un video, “noi del team del polo di Cagliari e siamo convinti che in questa fase nella fase stiamo pagando i festeggiamenti della vittoria della Nazionale di calcio agli Europei. Perché la variante ha un tempo di incubazione minore, stiamo controllando giorno per giorno. Ma adesso dobbiamo partecipare tutti. Ora tutta la popolazione deve affrontare questa battaglia per vincere. Come ? Vaccinandosi e convincendo anche chi non s vuole vaccinare a farlo. Il vaccino ha effetto in grande percentuale e ha pochissime controindicazioni. Dobbiamo fare come la Nazionale: si sono impegnati tutti e hanno vinto. Adesso anche quelli che per fino ad ora hanno masticato il chewing gum devono scendere in campo”.