CAGLIARI. Gli alberi non si tagliano, gli alberi si amano”: con questo slogan che ormai ha invaso la vita, e non solo, stamattina in piazza Repubblica è iniziata nei fatti la prima mobilitazione popolare contro la politica dell’amministrazione comunale del sindaco Paolo Truzzu del consistente “alleggerimento” di piante del patrimonio arboreo cittadino, con la giustificazione che molte di esse sono malate senza rimedio e vanno pertanto eliminate. La protesta è una condanna per la capitozzatura di piante di alto fusto e la potatura radicale di quelle floreali come le jacaranda, diventate un po’ il simbolo della Cagliari verde. Ora quegli spettacolari viali alberati primaverili di intenso colore viola, come il Largo Felice, via Pessina, via Milano, via Messina e molte altre, non esistono più. Gli alberi potati di recente in maniera a parere di tanti “indiscriminata”, mettono in mostra il tronco e la rada ramificazione rimasta, creando uno scenario di desolazione come a memoria non si ricorda.

Alla manifestazione di questa mattina, organizzata sul web dal comune cittadino Valerio Piga, hanno preso parte le diverse associazioni ambientaliste cittadine e singoli cagliaritani. Nei brevi interventi dei partecipanti, come un agronomo della Regione, Angelo Cremone di Sardegna Pulita, Stafano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico, è stato lanciato un appello a tutta la città affinché si ribelli a politiche di depauperamento del patrimonio verde cittadino da parte di determinati settori dell’amministrazione comunale.

“Davvero singolare che una città che si candida a diventare nel 2024 ‘Capitale d’Europa del Verde' - è stato detto negli interventi – attui una politica di totale distruzione del patrimonio verde dell’arredo urbano”. A questa manifestazione ne seguiranno altre e sarà intensificata la lotta contro gli ulteriori tagli già in programma. Diversi cittadini, per primo Stefano Deliperi del Gig, hanno sollecitato un azione legale, anche con una class action, nei confronti di chi ha programmato e sta "attuando un taglio indiscriminato degli alberi". (l.on)