CAGLIARI. Tragedia al Poetto questa mattina 17 giugno all'altezza dello stabilimento balneare L'Ottagono. Un giovane di 38 anni, Alberto Matta di Ussana, è morto mentre faceva il bagno a un centinaio di di metri dalla riva. Potrebbe essere caduto in acqua mentre si trovava su un capottino. E' stato visto galleggiare inanimato e il bagnino dello stabilimento si è immediatamente gettato in mare in suo soccorso e lo ha portato a riva.

E' stato lo stesso assistente balneare gli ha praticato la rianimazione, poi proseguita dal personale del 118, ma è stato tutto inutile. E' probabile che il giovane bagnante sia stato colto da malore e sia andato in difficoltà, per poi annegare. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza e la Guardia costiera. Il magistrato di turno ha già autorizzato la restituzione della salma ai familiari trattandosi di morte naturale.(l.on)