Cagliari, malato di Alzheimer scompare da via Jenner: ritrovato dopo 5 ore nel parcheggio deserto della Città Mercato

Si è allontanato da un parente durante la spesa settimanale al Conad di via Jenner a Cagliari ed è stato ritrovato, dopo cinque ore, nel parcheggio deserto della Città Mercato. C’è il lieto fine, fortunatamente, per la scomparsa di Bruno Settimo, pensionato 84enne nato in Veneto ma residente nel capoluogo sardo sin da giovane. Erano stati i nipoti, Leonardo e Sara, a diramare un appello pubblico sui social, spiegando che il loro parente fosse affetto dall’Alzheimer. Il tam tam ha funzionato: “Poco dopo le 15, un uomo che aveva portato la macchina nell’autolavaggio della Città Mercato, Riccardo, ha notato mio zio”, spiega, a Casteddu Online, Leonardo. “Si è insospettito perchè ha visto che era solo e spaesato. L’ha riconosciuto grazie alla foto che abbiamo fatto girare ovunque, si è avvicinato a lui e ci ha subito chiamato”. La descrizione dell’abbigliamento corrispondeva al millimetro, casomai non bastasse il cosiddetto riconoscimento facciale. E Leonardo si è precipitato nel parcheggione esterno di via Dolianova.

“Zio era confuso ma, grazie a Dio, salvo. L’ho abbracciato e, dopo avere ringraziato chi l’aveva avvistato e ci aveva avvisato, l’ho subito riportato dalla moglie, era molto preoccupata. Ringrazio davvero il ragazzo che ha ritrovato zio Bruno, e anche tutti gli altri che si sono mossi per cercarlo. Purtroppo, prima di 24 ore non avremmo potuto fare la denuncia alle forze dell’ordine, ci siamo dovuti dare da fare in autonomia”.