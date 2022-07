Un altro problema evidenziato dall’associazione, infatti, è legato al posizionamento dei mastelli per la raccolta differenziata, in modo particolare quelli delle attività commerciali, la pulizia degli spazi e la necessità di un aggiornamento del regolamento di polizia urbana. Sul fronte delle multe il comandante della polizia Municipale ha evidenziato “il gran numero di sanzioni che vengo elevate a cadenza quotidiana e che, in diversi casi, hanno portato alla chiusura temporanea di diverse attività commerciali”. Un incontro “propositivo, ricco di suggerimenti e improntato alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione di quartiere che conta ad oggi circa 200 iscritti”.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato i rappresentanti dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina, insieme all’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, i dirigenti dei servizi interessati e il comandante della polizia Municipale Guido Calzia. Tanti i problemi affrontati, dalla sicurezza e decoro del quartiere alla viabilità ed al problema dei parcheggi. Ma anche il rumore e l’occupazione del suolo pubblico. Un confronto che, spiegano dall’amministrazione comunale, è stato “cordiale e collaborativo con ampie rassicurazoni da parte del primo cittadino sulla razionalizzazione dei parcheggi da destinare ai residenti, il controllo degli accessi attraverso un sistema di telecamere e la lotta al parcheggio non autorizzato”. Spazio anche al problema della movida e del numero dei tavolini presenti nelle strade, reso più evidente a seguito delle maggiori concessioni che il Governo ha autorizzato dopo la pandemia “e che cesseranno dal prossimo 30 settembre, alleggerendo le attuali criticità”. Ma quello dei tavoli sulle strade del rione non è l’unica criticità segnalata da chi vive, da decenni, nel rione portuale cagliaritano.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail