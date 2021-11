Cagliari, madre e figlia gravissime dopo essere state investite sulle strisce

L'incidente è avvenuto in via Quirra: 84enne e 57enne finiscono all'ospedale in codice rosso

CAGLIARI. Madre e figlia di 84 e 57 anni gravissime dopo essere state investite questa sera 4 novembre in via Quirra, nel quartiere di Is Mirrionis, mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per gli adempimenti di legge, le due donne sono state travolte da un’autocarro il cui conducente 55enne è risultato positivo all’alcoltest e gli è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Per lui la polizia locale procederà in sede giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e lesioni personali gravissime. Le donne investite sono state ricoverate entrambe in gravi condizioni in codice rosso al Brotzu e al Policlinico universitario.(Luciano Onnis)

Fonte: La Nuova Sardegna