Cagliari, macellai e pescivendoli stremati: “Box nella piazza davanti al Lirico? Il Comune ci paghi tutte le spese”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Un anno, almeno, lontani dalla loro “casa”, sempre più fatiscente. I boxisti del mercato civico cagliaritano di San Benedetto si preparano al trasloco: dalla struttura tra via Cocco Ortu e via Tiziano alla piazza Nazzari, accanto al teatro Lirico. Carote, pomodori, costolette di maiale, cozze e orate saranno venduti all’aperto, a pochi metri dal teatro. Mossa indispensabile per iniziare i lavori all’interno del mercato: ascensori nuovi, idem i condizionatori, più una riqualificazione delle aree esterne. Impossibile tergiversare ancora, ma gli stessi boxisti sono dubbiosi e anche arrabbiati. Sergio Masella, storico macellaio, cade dalle nuvole: “Sono all’oscuro di tutto, il Comune non mi ha detto nulla. Chiedo? quanto sarà difficile spostarci tutti lì, tra celle frigorifere e banconi? Si parla di maggio, cioè praticamente domani”, tuona Masella. “L’amministrazione non ci ha mai consulato, il luogo può anche andare bene ma mi sembra una scelta avveniristica”, prosegue. “Spero colo che non ci ammucchino tutti, uno sopra l’altro”. Lo spazio è grande ma non immenso: “Ci serve tempo per organizzarci, stiamo già vivendo una grave crisi legata al Covid e all’aumento di bollette e tasse. I clienti sono pochissimi, il Comune dovrà pagarci tutte le spese legate al trasferimento e darci anche una sovvenzione che attendiamo da tempo”.Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche Massimo Ruggiu, pescivendolo: “Bene per i lavori, li abbiamo chiesti non una ma decine di volte. Sono perplesso, però, perchè tutta l’operazione è stata organizzata tenendoci all’oscuro. Il Comune doveva chiederci se eravamo d’accordo sul posto”, cioè sullo spiazzo esterno al teatro Lirico. “Era meglio piazza Giovanni XXIII, è più grande. Come dovremo organizzarci per lo stoccaggio della merce?”. Il pesce, già prima di tre giorni, puzza, in altre parole. “Sono molto preoccupato, le vendite stanno andando male e mi aspettavo, almeno, di essere interpellato. Si sta giocando sul lavoro mio e di tante famiglie”.