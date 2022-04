Cagliari, lutto per il mister rossoblù Walter Mazzarri: è morta la madre Edda

Lutto per il mister rossoblù Walter Mazzarri. L’allenatore del Cagliari ha perso, qualche ora fa, la madre Edda. È lo stesso club a dare la tragica notizia con un tweet: “Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, mister”. Una perdita molto dolorosa, tutto il mondo rossoblù in queste ore si sta stringendo attorno a Mazzarri. Il tecnico, comunque, sarà in panchina domenica nella sfida salvezza in programma con il Genoa. Domani è in programma la conferenza stampa in vista del match.

Fonte: Casteddu on line