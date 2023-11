Cagliari, lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 75 anni Sergio Cannas

Addio a Sergio Cannas, il papà di “Ci pensa Cannas”, storico ristorante del rione cagliaritano della Marina. Aveva 75 anni ed è morto ieri. Una vita tra i fornelli e, da un po’ di anni, la cassa del locale diventato nel tempo un punto fisso per tanti sardi, amanti degli spaghetti con arselle fresche e bottarga e pesce ai ferri, ma anche per i turisti. Casteddu Online l’ha intervistato tante volte sui temi della ristorazione, in crisi nei tempi bui del Covid e, poi, ripartita totalmente dopo la caduta delle ultime restrizioni. Un volto amico, un ristoratore che ha vissuto tutte le trasformazioni del quartiere, da rione buio e poco frequentato a quasi tempio della movida e del turismo.

Era nato a Mandas, Sergio Cannas. Il sindaco Umberto Oppus l’ha ricordato con un lungo post: “Sergio Cannas alla Marina è stata una vera e propria istituzione. Per mangiare da lui non c’erano mai problemi perché il motto era ‘Ci pensa Cannas’. Nato a Mandas nel 1948 nella cantoniera di Nureci, con orgoglio mostrava la foto con la scritta ‘Qui è nato Cannas’, per tutti de ziu Cannas o in tempi più recenti, di Paoletto Angius, ci ha lasciato dopo una brevissima malattia. Che dire di zio Sergio, se non che era un imprenditore illuminato, uomo di grande umiltà, un’ottima persona e nei mie confronti di un grande affetto e squisitezza senza eguali. Perdiamo una bellissima persona e parafrasando lui stesso Ci vorrebbero tante persone come Sergio Cannas”.