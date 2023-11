Cagliari, lutto nel commercio: è morto a 78 anni il decano delle calzature Armando Mameli

Lutto nel mondo del commercio a Cagliari, è morto a 78 anni Armando Mameli. Per tanto tempo ha gestito il sum negozio di scarpe nella centralissima via Tiziano. Ancora prima, da decenni, è stato alla guida del primo punto vendita, quello di via Sardegna ad Assemini. Stava lottando da tempo contro un tumore e altre patologie, si è spento qualche ora fa in un letto dell’ospedale Santissima Trinità. Mezzo secolo fa è stato tra i primi, dopo qualche anno di lavoro come ambulante, a scommettere sulla vendita di scarpe. Lascia la moglie, Fernanda Fenu, tre figli, Maurizio, Monica e Marco, tutti commercianti. Ha venduto scarpe, anche nel suo terzo punto a Dolianova, ad almeno quattro generazioni. Dalla fine degli anni Sessanta, quando acquistare un paio di mocassini, stivali o snickers era per molti quasi un rito, sino ad arrivare ai tempi più recenti.

“Lavorando con amore e passione e senza sosta, zio Armando è riuscito a dare lavoro a tante persone”, ricorda, commossa, la nipote Guendalina Fenu, “riuscendo a garantire un futuro sicuro anche alla sua famiglia”. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 30 novembre 2023, alle 15, nella chiesa di San Pietro ad Assemini.