Cagliari, lutto a San Benedetto per la morte di Maurizio Muscas: "Una delle colonne del mercato"

C’è dolore e anche incredulità per il tragico destino che ha colpito Maurizio Muscas, il macellaio sessantaduenne di Quartu morto ieri al Brotzu dopo il terribile schianto con la sua moto Suzuki contro le barriere spartitraffico di Is Pontis Paris. Muscas era “una delle colonne del mercato”, così lo ricordano tutti i suoi colleghi, che hanno inondato le tre figlie e gli altri parenti del sessantaduenne di messaggi di cordoglio. Si stava preparando, come tutti, al trasferimento in piazza Nazzari per i lavori di restyling di San Benedetto: a causa di una tragica fatalità non avrà l’occasione di tornare a vendere carne nella struttura nuova di zecca. Il suo box, il 19, oggi è chiuso. I pochi clienti che ogni lunedì girano per il mercato guardano con amarezza e tristezza il bancone vuoto e sanno che non potranno più vedere il sorriso di Maurizio Muscas.

Francesco Scaramuccia lo ricorda così: “Un’amicizia da più di 40 anni l, compagno di tante picchettate al mercato, tante discussioni anche per il Cagliari, la nostra fede. Riposa in pace amico mio”. Cordoglio anche da tutta la famiglia di macellai Masella: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Muscas per la scomparsa di Maurizio”.