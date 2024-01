Temporanea modifica alla circolazione in via Italia a Pirri.

Il dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti ha adottato temporanee modifiche alla circolazione stradale nella via Italia a Pirri che saranno in vigore da lunedì 15 gennaio 2024. Il tratto interessato è quello compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Valerio Pisano in modo da consentire alla ditta incaricata di svolgere gli interventi infrastrutturali per la salvaguardi da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale del territorio di Pirri (realizzazione del nuovo collettore C47).

Pertanto, nel periodo tra il 15 gennaio 3 il 10 marzo 2024, saranno adottate le seguenti prescrizioni: la chiusura alla circolazione veicolare nella Via Italia, nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Dolianova, ‘istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella Via Italia all’intersezione con la via Pisano, del limite di velocità di 30 Km/ora nella via Italia.

In via Italia, nel tratto compreso tra la via Pisano e la via Dolianova, il transito è consentito: ai veicoli per le operazione di carico e scarico, per accesso alle attività commerciali, ai mezzi di emergenza e soccorso, ai veicoli dei residenti e dei disabili e ai mezzi di raccolta della spazzatura.

Vengono istituiti il senso unico di circolazione in via Emanuele Filiberto (con senso di percorrenza da via Italia a via Duca di Genova), in via Duca di Genova (nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via del Lentisco con senso di percorrenza da via Emanuele Filiberto e la via del Lentisco) e in via Italia (all’intersezione con la via Emanuele Filiberto).

Istituzione della direzione obbligatoria diritto nella via Duca di Genova all’intersezione con la via Emanuele Filiberto, della direzione obbligatoria a sinistra nella via Del Ginepro all’intersezione con la via Duca di Genova, della direzione obbligatoria a destra nella via Duca di Genova all’intersezione con la via del Lentisco e divieto di sosta con rimozione coatta, validità 0-24, nella via Duca di Genova ambo i lati nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Centrale.

Infine direzione obbligatoria a sinistra nella via Italia all’intersezione con la via Pisano eccetto: veicoli per le operazione di carico e scarico, per accesso alle attività commerciali, ai mezzi di emergenza e soccorso, ai veicoli dei residenti e dei disabili e ai mezzi di raccolta della spazzatura.

Infine viene istituita la direzione obbligatoria dritto nella via Italia all’intersezione con la via Porto Botte, l’istituzione e la regolamentazione del transito mediante l’installazione dell’impianto semaforico nell’intersezione tra via Italia e via Sironi con modalità di funzionamento dalle 00,00 alle 24,00 e a semaforo spento o lampeggiante, i veicoli che percorrono la via Sironi hanno l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP).