Cagliari, l'ultima idea contro la doppia fila: paletti dissuasori piazzati accanto alle piste ciclabili

Dissuasori gialli e neri, piazzati accanto al tratto di pista ciclabile tra piazzetta Lippi, dove c’è la rotonda, e l’ultimo tratto di via Sonnino a Cagliari, in un punto dove ci sono bar, negozi vari e anche un supermercato. Ecco l’ultima idea contro la doppia fila: l’intento principale del Comune è quello di rendere impossibile agli automobilisti fermarsi nella porzione di asfalto accanto alla striscia gialla che delimita la porzione di strada dedicata ai ciclisti. A confermarlo sono le stesse associazioni e federazioni di ciclisti, che ovviamente esultano: “I dissuasori delimitano e rendono più sicura la pista ciclabile”, scrive la Fiab. Un primo esperimento che, presto, potrebbe trovare spazio anche in altri punti molto trafficati del capoluogo sardo.

Come si può vedere dalla foto, lo spazio è stato totalmente chiuso alle auto e, tra un dissuasore e l’altro, al massimo potrebbe passarci una moto.