Cagliari, luce ko anche nei parchi: “Due persone cadute nelle buche per colpa del buio”

Cagliari sempre più buia, meno illuminati anche alcuni parchi. Colpa, forse, del caro energia, o di un guasto. Ciò che è certo è che nel parco sopra il multipiano di via Manzoni, avventurarsi dopo una certa ora è rischioso. La denuncia arriva alla nostra redazione da Barbara Biccai: “Voglio segnalare la totale assenza di illuminazione al parco Pier Paolo Pasolini. L’area cani dalle 19:30 è sempre completamente al buio e gli avventori son costretti o ad andare via o a sostare nell’area non dedicata ai cani che ‘gode’ di una debole illuminazione di un solo lampione a luce calda. È possibile in un quartiere come San Benedetto uno stato di un parco così in abbandono?”, domanda, polemica la donna. “Completamente buio, due persone si son già fatte male perché son cadute dove ci sono buche nel terreno. È inesistente qualsiasi tipo di manutenzione”. “Almeno il quartiere principale di Cagliari necessiterebbe di una manutenzione più consona, non pensate? Non credo che a Roma Milano e Firenze i quartieri principali siano ridotti così…per non parlare della pulizia inesistente delle strade”.