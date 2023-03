Cagliari, l'sos: un gattino appena nato e la mamma rischiano di morire

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, UN GATTINO DI POCHISSIMI GIORNI CON LA MAMMA RISCHIANO LA MORTE, HANNO BISOGNO DI CURE URGENTI. Un gattino appena nato rischia di perdere la vita. I fratellini sono già morti e la mamma sopravvive in precarie condizioni e non riesce a prendersi cura del cucciolo. Le persone interessate a salvare il gattino possono contattare il numero +39 388 7347822. Si trovano a Cagliari.

