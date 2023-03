Cagliari, lotta alle discariche in via Roma, piazza Yenne e nel Corso: arriva la corriera ecologica

Basta coi mastelli in centro storico. Troppo spesso, a causa dell’alta densità di bar, locali notturni e ristoranti, si trasformavano in discariche. Ma ora in piazza Yenne, via Roma, piazza Garibaldi, largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II e zone vicine (come via Mameli) dal 20 marzo prossimo, passerà la corriere ecologica a ritirare i rifiuti. E, anche nelle zone dove il servizio è già partito, verranno ritirate anche le frazioni di organico e vetro.

La decisione è della giunta Truzzu che ha deciso di ampliare il servizio che interesserà ora le parti di Marina, Villanova e Stamopace e altri ambiti del centro storico adiacenti, fino ad oggi esclusi.

Sarà esteso l’impiego alle cinque principali frazioni di rifiuto comprendendo, oltre a carta, plastica e secco indifferenziato, già raccolte con questo sistema, anche l’organico e il vetro/lattine.

Nelle aree nelle quali la raccolta verrà effettuata tramite corriera ecologica contestualmente verrà sospeso il servizio di raccolta porta a porta.

“Abbiamo avuto numerosi incontri con le associazioni di categoria”, dichiara Alessandro Guarracino, assessore allIgiene3 del suolo, “e ora siamo pronti a partire. Ci saranno oltre 20 fermate che serviranno oltre 600 utenze tra bar, ristoranti e attività di vendita di alimenti e bevande. Avranno a disposizione un calendario delle frequenze delle corriere e un tagliando per conferire la spazzatura. Il nostro obiettivo è quello di restituire decoro alla città evitando di continuare a sanzionare i trasgressori. Per loro ora sarà più facile conferire e i mastelli finalmente spariranno dal centro storico”.