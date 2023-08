Cagliari, l'odissea di tanti passeggeri diretti a Londra: "Abbiamo atteso l'aereo per due giorni"

Un’altra odissea legata ai trasporti, in Sardegna, stavolta con colpe sembra a metà tra la compagnia aerea Easyjet e l’aeroporto londinese di Gatwick. Nel Regno Unito ci sono difficoltà per un guasto, risolto da poco, legato al sistema di controllo dei voli. All’aeroporto di Cagliari-Elmas il primo volo, programmato ieri per le 13:30, è stato cancellato dopo oltre quattro ore di attesa e riprogrammato per oggi alle 11:30. Ma dalla pista non è decollato nessun velivolo: “I passeggeri sono stati fatti salire sullo aereo con 30 minuti di ritardo, ma poi sono rimasti sullo aereo in pista , in attesa di uno slot per il decollo. Senza acqua e cibo”, racconta Enrica Boero. La nipote, col figlio, doveva essere a Londra già ieri per motivi di lavoro, dopo le vacanze in Sardegna. “Dopo circa due ore , il ritardo è stato attribuito a problemi al controllo del traffico aereo in Inghilterra. Ho però controllato anche il tabellone degli arrivi a Gatwick. Diversi voli sono atterrati, compreso uno easy jet decollato da Olbia verso le 12”.

“Verso le 14:15 i passeggeri sono stati fatti scendere dallo aereo. I miei familiari mi hanno comunicato che il volo è stato nuovamente cancellato. Qualche altro passeggero di nostra conoscenza, che adesso è in Croazia, dice che anche il loro volo è stato cancellato”. Alla fine, la promessa: si decolla domani, martedì 29 agosto, alle otto del mattino. Dopo quasi 48 ore di attesa.