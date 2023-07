Cagliari, lo storico hotel Panorama sul mercato: tra acquisto e debiti servono almeno 18,3 milioni

Scende di oltre un milione il valore economico dello storico hotel Panorama di viale Diaz a Cagliari. Dai 9,7 milioni di inizio luglio, oggi ne servono almeno 8,3 per acquistare l’immobile chiuso da oltre due anni. È la stima fatta dai curatori fallimentari, ma attenzione: ottenere gli undici piani panoramici più piscina e ristorante, carte alla mano, vuol dire anche accollarsi oltre dieci milioni di debiti, quelli accumulati dagli ormai ex proprietari. Le offerte per il prezzo complessivo non inferiore a euro 8350000 dovranno pervenire, consegnate a mano o per posta raccomandata, in busta chiusa, entro le ore 12 del giorno 6 ottobre 2023 presso lo studio del dottor Gianluca Fadda a Cagliari in via San Benedetto 57. L’offerta, in busta chiusa, dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile intestato al “SA.RES. S.r.l.in concordato” a titolo di cauzione, da valere anche ome acconto in caso di definitiva aggiudicazione, pari al 10% dell’importo offerto che dovrà essere indicato nell’istanza di partecipazione alla gara e non potrà essere di importo inferiore al prezzo base.Sulla busta dovrà essere indicato il numero del concordato e l’indicazionedella data della vendita.

L’11 ottobre l’apertura delle eventuali buste arrivate con le offerte, servono rilanci di almeno 25mila euro. Si tratta del secondo tentativo di vendita in pochi mesi, quello dello storico hotel Panorama, uno tra i pochi alberghi sbarrati in una città, Cagliari, dove negli ultimi anni si è registrato un boom del settore alberghiero, con varie nuove aperture.