Cagliari: Liverani atteso domani in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Non è ancora ufficiale, ma Fabio Liverani sará il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico è atteso domani mattina all'aeroporto di Elmas, ma la firma - si parla di un biennale - slitterà ai prossimi giorni dal momento che è ancora sotto contratto con il Parma.

Liverani visiterà il centro sportivo di Assemini e poi parteciperà a un torneo di padel al Forte Village. Liverani era stato esonerato dal Parma nel gennaio 2021 quando gli emiliani erano in A. Ora il tecnico riparte dal Cagliari, sua ex squadra ai tempi delle giovanili da giocatore, e dalla serie B (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna