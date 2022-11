Cagliari: Liverani, a Bolzano per fare la partita - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 NOV - "A Bolzano per provare a fare la partita e a vincerla". Parola di Fabio Liverani a un giorno dalla solita sfida verità. L'allenatore del Cagliari sa che domani contro il Sud Tirol la sua squadra si gioca un pezzo di futuro: con i tre punti i rossoblù possono rientrare o tenersi a stretto contatto con la zona play-off. Ma, con altri risultati rischia di scivolare a meno cinque o addirittura a meno sei.

Il tecnico sa che è un momento delicato: un po' dà la carica, un po' getta acqua sul fuoco: "Ultima chance? - ha spiegato rispondendo a una domanda in conferenza stampa - io qui lavoro come se dovessi rimanerci degli anni. Vogliamo raccogliere di più certo, ma mi sembra che con la squadra vada alla grande e anche con la società il rapporto sia buono. Le contestazioni dei tifosi? Legittime, ma vedo che c'è sempre grande affetto intorno a noi come dimostra il sold-out di Bolzano in una trasferta così lontana. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi".

Cagliari forse per la prima volta alle prese con il problema assenze: mancheranno Goldaniga, Mancosu, Pavoletti e Makoumbou.

Viola potrebbe partire da play ("è una delle possibilità", ha detto il tecnico), mentre davanti Falco dovrebbe ritrovare il posto nel tridente accanto a Lapadula e Luvumbo. In difesa Capradossi dovrebbe essere confermato al posto di Goldaniga. In mediana, accanto a Viola, dovrebbero trovare spazio Rog e Nandez. L'ultimo dubbio potrebbe riguardare l'eventuale inserimento di Deiola.

Il momento difficile in classifica? Importante mantenere il controllo della situazione: "Prendersi delle responsabilità è giusto - ha detto Liverani - così come è giusto che la squadra non perda le sue certezze e non si faccia condizionare dalla paura". (ANSA).



