Si sono messi a litigare furiosamente per la gestione del cane. Urla tremende, sentite sino in strada da un passante che, impaurito, ha subito chiamato il 112. Così, i carabinieri della stazione di Stampace sono intervenuti in un appartamento nel rione cagliaritano di Is Mirrionis. I militari hanno avuto conferma della lite dalla stessa coppia, marito e moglie cinquantenni, legata alla gestione dell’animale. Ma i carabinieri, sin dal loro arrivo, hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dalla cucina. Dentro uno zaino, avvolti in un involucro di cellophane, hanno trovato 12 grammi di canapa indiana. Le successive indagini hanno consentito di appurare che fosse l’uomo il proprietario della borsa: è stato denunciato alla Procura per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

