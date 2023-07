Cagliari, liti e colpi tra giovani alla Marina: "Paura per chi stava mangiando all'aperto"

Ennesimo episodio di caos nel rione cagliaritano della Marina. Un gruppetto di giovani, stando alle immagini spedite alla nostra redazione da un lettore, ieri sera, si sono affrontati in via Baylle. “Si sono picchiati, poi si sono divisi e mentre un gruppo è sceso verso il porto, l’altro si è disperso nel quartiere”, racconta un 43enne, M.R., a cena con la famiglia in uno dei ristoranti con tavolini esterni. Il tutto è durato pochi minuti, tra urla e tensione. Qualcuno ha ripreso la scena con lo smartphone, nel minuto scarso del filmato si intravedono almeno tre giovani che discutono animatamente prima che i due gruppi di “dividano”. Non è il primo episodio di malamovida in una porzione del quartiere, inoltre, dove ci sono vari minimarket, da sempre additati per vendere sottobanco alcolici ai ragazzini.

“Io, con mia moglie e mio figlio ci siamo spostati, abbiamo avuto paura”, prosegue il testimone. Forze dell’ordine? “Non ne abbiamo visto e non so se qualcuno abbia fatto in tempo a chiamarle, durante la rissa”.