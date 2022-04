Lite tra africani in via Roma: un nigeriano sfregiato al volto con una coltellata. Sangue oggi in centro. Al termine di una lite (probabilmente per alcuni fatti relativi allo spaccio di droga) cominciata in piazza Yenne e conclusa al porto, un nigeriano di 21 anni è stato sfregiato con una coltellata al viso. L’uomo è stato portato (assegnato codice verde) al Policlinico dal personale del 118. I carabinieri sono a caccia dell’aggressore. Stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere di via Roma e dell’area portuale.

L'articolo Cagliari, lite tra africani in via Roma: nigeriano sfregiato con una coltellata al volto proviene da Casteddu On line.