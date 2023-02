Cagliari, lite e colpi alla Cittadella della salute: una donna e una guardia giurata all'ospedale

Caos, in mattinata, alla Cittadella della salute di via Romagna a Cagliari. È infatti scoppiata una rissa tra una coppia e una guardia giurata nel padiglione G, quello dove si sbrigano le pratiche legate all’esenzione dei ticket. Una 48enne di Cagliari e una guardia giurata cinquantenne sono stati soccorsi da due ambulanze del 118, della Nuova Cagliari Emergenza e della Lamarck, e trasportati entrambi in codice giallo al Santissima Trinità.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, in azione gli agenti della squadra volante.