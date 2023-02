Cagliari, l’idea del Comune: un mega parco fotovoltaico a Su Stangioni

Un mega parco fotovoltaico a Su Stangioni. Di proprietà del Comune. L’idea è stata messa nero su bianco in una mozione che è stata presentata oggi nella commissione Innovazione, presieduta da Raffaele Onnis. Nessun voto per il momento, ma l’opposizione di centrosinistra si è già dichiarata contraria e anche in maggioranza c’è chi ha espresso qualche perplessità.

Secondo la mozione, la realizzazione di un unico sito di produzione di energia, dimensionato in base al fabbisogno comunale, darebbe un vantaggio gestionale notevole rispetto ad una distribuzione frammentata e diffusa nel territorio nelle coperture degli edifici pubblici.

Sulla base di questo ragionamento sarebbe stata dunque studiata questa soluzione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso il fotovoltaico.

Secondo i calcoli, la superficie totale (lorda) impegnata dovrà essere circa 15 ettari circa e i costi di realizzazione di una centrale fotovoltaica oscillano nel mondo tra i 400 e i 600 mila a ettaro (in base alle caratteristiche tecnologiche impiegate, come ad esempio l’impianto a pannelli fissi od orientabili automaticamente verso il sole) con una garanzia di durata di produttività che si aggira intorno ai 25/30 anni (che non preclude che possa durare molto di più).

L’area individuata è quella di 1,8 milioni di mq (180 ettari), pari a 12 volte la superficie di 15 ettari che si trova al confine con i Comuni di Sestu e Selargius e a sud è adiacente alla Ss 131 dir. Le caratteristiche di quest’area sono particolari per dimensione e disposizione in piano, prerogativa ideale per la realizzazione di una centrale fotovoltaica. “L’infrastruttura tecnologica per la produzione di energia in queste aree sarebbe strategica in termini economici per la città di Cagliari ed ambientali per il pianeta” si legge nella mozione che mira “ad avviare tutte le azioni necessarie per la realizzazione di un parco energetico fotovoltaico, nelle aree individuate nella presente mozione, che abbia le caratteristiche strategiche e tecnologiche tali da soddisfare il fabbisogno energetico comunale”.