Cagliari, l'hotel Panorama resta in mano sarda: l'albergo di viale Diaz acquistato per 8,3 milioni

C’è la svolta per lo storico hotel Panorama di Cagliari. Dopo il fallimento e la messa all’asta della struttura, affogata tra crisi e debiti, arriva il compratore. Ed è al cento per cento sardo. Si tratta della società Iti Marina, stando a quanto si apprende. Base operativa a Orosei, in mano principalmente al tycoon sardo Piero Loi, uno degli imprenditori alberghieri più noti non solo in Sardegna insieme a tutta la sua famiglia. Ha in mano strutture del calibro del 4 stelle superior Grand Hotel In di Porto Cervo, del President e del Porto Istana, del Liscia Resort a San Teodoro, più tanti altri sino ad arrivare al sud della Sardegna, dove ha preso in mano il villaggio turistico Free Beach Resort di Costa Rei. Ieri, durante l’asta, l’unica offerta pervenuta è stata quella della società di Orosei: 8,3 milioni, importo a base d’asta confermato.

La cauzione del 10% è stata già versate e, come da bando, ci sono sessanta giorni di tempo per il versamento del saldo e delle imposte di trasferimento. Il progetto è abbastanza chiaro: far risorgere l’albergo con vista panoramica di viale Diaz, dotato di ristorante in cima e una maxi piscina. Dopo due aste andate a vuoto, insomma, buona la terza.

È di per se una notizia che sorprende, vista la varietà di nuovi hotel a quattro e cinque stelle aperti soprattutto a Cagliari e la crisi che, ancora oggi, sta attraversando tutto il settore dell’ospitalità, ancora acciaccato dopo il duro periodo del Coronavirus. La notizia dell’asta andata a buon fine è arrivata anche alle orecchie delle decine di ex lavoratori del Panorama: molti di loro sono andati in pensione, tutti avevano comunque firmato il documento con il quale si sanciva la fine dell’esperienza lavorativa. La speranza di tanti, forse di tutti, in un’Isola affamata di lavoro è che, quando sarà riaperto, l’hotel Panorama possa contare soprattutto su camerieri, addetti alla reception e personale sardo.