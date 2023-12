Cagliari, l’evoluzione della Ferrari dagli anni ’60 a oggi: convegno all’Università

Domani venerdi’15 Dicembre alle ore 16,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’ Università di Cagliari in Via Marengo 2 ,si terrà il Convegno dal titolo ” Ferrari-L’Evoluzione dello stile dagli anni 60 ad oggi “. L’evento è organizzato dal Circolo Sardo Auto Moto d’ Epoca S.C.Q. e dalla Commissione Nazionale Cultura dell’ ASI con il Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e del Comune di Cagliari in collaborazione con l’ Università degli Studi di Cagliari ed intende ripercorrere l’ evoluzione dello stile e del design dei modelli Ferrari prodotti dagli anni 60 fino ad oggi senza trascurare però gli aspetti tecnici legati alla meccanica nonché’ quelli dell’ estetica e del design. Obiettivo del Convegno è quello di consentire anche alle nuove generazioni la conoscenza della storia dei modelli della Casa di Maranello prodotti fin dagli anni 60 senza trascurare lo stretto legame con la meccanica e l’aereodinamica dei veicoli. Si analizzerà l’ evoluzione delle logiche progettuali e stilistiche delle Ferrari costruite per le gare di durata, nel decennio che va dal 1963 al 1973 , anno in cui si concluse la partecipazione ufficiale a quel tipo di gare per concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1. Si esamineranno inoltre i principali modelli sport-prototipo realizzati sotto la direzione dell’ Ing. Mauro Forghieri e dal suo team che vennero schierati nei vari Campionati disputati dalla Ferrari , quali il Mondiale Marche , l’ Europeo della Montagna e la Coppa Can-Am , con particolare attenzione alle caratteristiche delle vetture in relazione alle conoscenze dei materiali e all’ aereodinamica. Alle ore 16,00 i saluti Istituzionali con il Prof.F.Mola, Prof.D.Cocco , Dott. A. Frau , Arch.M Casciu, Ing. A.Loggia , Dott.Per.Ind. P.Aru , cui seguirà l’ intervento dell’ l’ing. Gianni Agnesa autore del libro ” Ferrari 312 P.One of Ferrari’s most beatiful racers ” che illustrera’ la sua relazione dal titolo ” Disegnate dalla velocità ” . Alle 17,15 sara’ la volta dell’ Architetto Flavio Manzoni , attualmente direttore del Design Ferrari che interverra’ con una relazione dal titolo ” Tecnology and Design driven innovation ” . Moderatore del Convegno sarà il Prof. Daniele Cocco , Presidente della Facolta’ di Ingegneria e Architettura di Cagliari-Unica. L’evento, con ingresso libero , e’ aperto a tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria nonché a tutti i soci dei club di auto e moto storiche presenti in Sardegna ed a tutti gli appassionati .